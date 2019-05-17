У Вінниці обрали найкрасивішу студентку міста (фоторепортаж)



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16 травня у Вінниці відбувся загальноміський конкурс «Студ Міс Вінниця 2019»

12 учасниць з різних вінницьких вишів та навіть студентки з інших міст, але які навчаються саме у Вінниці.

Конкурс відбувся в досить пафосній обстановці клубного ресторану «Велюр» на вул. Пирогова. Антураж, окрім масивних люстр, великої кількості дзеркал і золотисто-сріблястих меблів, цього вечора створювали ще й аніматори, вдягнуті в середньовічні блискучі костюми. Вони стояли біля входу до ресторану і всім відкривали двері.

Сам конкурс, запланований на 17:00, розпочався майже з годинною затримкою, але протягом цього часу присутні могли випити вина та спробувати закуски з фуршету для всіх охочих.

У цей же час чинна «Студ Міс Україна», вінничанка Богдана Плотиця, з вечірнім макіяжем та у вечірній сукні з глибоким декольте пояснювала, що на цьому конкурсі – краса не головне.

«В нашому випадку не важливі якісь конкретні параметри. Це свято студентської краси, не лише що стосується зовнішності. Для нас сьогодні буде найважливіше, якою харизмою володіє та чи інша конкурсантка, які цінності вона несе світу. А також те, що вони вміють: хтось любить танцювати, хтось співати, хтось професійно займається спортом. Усе це конкурсантки покажуть сьогодні», – сказала Богдана.

За словами дівчини, під час конкурсу передбачена також перевірка інтелектуального рівня дівчат, тож протягом конкурсу їм ставитимуть ще й запитання. Це те, чого так не вистачає головному міському конкурсу Вінниці – «Міс Вінниця», і за що його постійно критикують.

Зрештою, близько 18:00 на сцену «Велюру» вийшли ведучі свята – Олександр Теренчук та Інеса Побережна. Вони розповіли, як відбуватиметься конкурс.

Спочатку дівчата вперше вийдуть до публіки в сукнях від студії Ruta, за тим будуть презентовані їхні відео-візитівки.

Після цього дівчата відповідали на прості запитання від ведучих, які, нібито, мали продемонструвати їхній внутрішній світ та інтелектуальний рівень.

Цікаво, що головними темами як у відео-презентаціях, так і під час відповідей дівчат стали екологія, здоровий спосіб життя та бажання вивчити щонайбільше іноземних мов (а багато студенток вже володіють не однією мовою). Прикметно також, що всі вінницькі студентки відповідали та презентували себе українською мовою, і лише одна зробила відео-візитівку англійською.

За тим дівчата вийшли в шкіряному та хутряному одязі від оного зі спонсорів.

Фінальною появою дівчат перед глядачами та суддями став вихід у вечірніх сукнях від модельєрки Світлани Теренчук, яка також була присутня в залі.

Зрештою, після кількох музичних номерів, журі конкурсу – серед яких митці, режисери, Міс Україна-2014, діюча Міс Вінниця Олена Сотник та спонсори заходу – пішли в нарадчу кімнату. Після приблизно 20-ти хвилин очікування, судді оголосили свій вердикт відразу в кількох номінаціях.

Джерело: VЕЖА