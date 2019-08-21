Різноманітну обрядову випічку та смачні українські страви презентували на обласному святі



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Свято обрядових хлібів та дідухів «Народу вічний оберіг»

Одинадцятий рік поспіль , 19 серпня, у день храмового свята Преображення Христового, яке в народі ще називають Великий «Яблуневий» Спас, на базі комунального закладу «Музей Хліба» у Білопіллі пройшло районне свято врожаю «Обжинки» та обласне свято обрядових хлібів та дідухів «Народу вічний оберіг».

«Музей Хліба», гостинно відкрив свої двері для всіх, хто шанує і трепетно оберігає народні традиції, хто примножує найяскравіші прояви сільської спадщини і правічні звичаї українців, хто береже осередки духовності подільських сіл. Це свято – своєрідний гімн хліборобській праці, яка творить найсвятіший зі всіх скарбів землі – хліб!

З усієї Вінниччини завітали на свято майстри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва зі своїми виробами. До уваги гостей свята були також представлені виставки обрядових хлібів та дідухів. Майже кожна територіальна громада підготувала світлицю, у якій поруч із щедрими дарами садів та ланів були традиційні дідухи, композиції із квітів та колосків, обжинкові снопи та обрядові хліби. Столи більшості світлиць прогиналися від різноманітної обрядової випічки та смачних українських страв, якими господині частували гостей. І все це доповнювала щира українська пісня, яка линула звідусіль.

В урочистому відкритті свята взяли участь: в. о. начальника управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації Валентина Троян, директор обласного Центру народної творчості, заслужений працівник культури України Тетяна Цвігун, голова райдержадміністрації Юрій Слабчук, заступник голови Козятинської райдержадміністрації Ігор Булавський, голова Козятинської районної ради Віктор Слободянюк.

Вітаючи всіх зі святом, голова районної державної адміністрації Юрій Слабчук зазначив: «Вже стало традицією свято врожаю, свято Хліба проводити на базі музею села Білопілля. Тут оживає історія. Ми сьогодні маємо можливість милуватися та бачити діяльність багатьох майстрів з усіх куточків Вінниччини. Тож давайте будемо і надалі зберігати надбання нашого українського народу тому, що це те, що єднає український народ. Ми сьогодні вшановуємо рідну землю, яка дала щедрий врожай та людей, для яких нелегка селянська праця є життям. Попри всі труднощі, складні погодні умови хлібороби Козятинщини подбали, аби виростити і зібрати достойний урожай зернових. Ми з вдячністю схиляємо голови перед вашою працею. Зі святом вас ще раз. Будьте здорові і щасливі». За досягнення високих результатів при збиранні зернових ранньої групи та з нагоди відзначення обласного свята Хліба і районного свята «Обжинки» голова райдержадміністрації Юрій Слабчук відзначив грамотами та пам’ятними подарунками кращих хліборобів Козятинщини.

Кожен учасник заходу зміг торкнутися до народного цілющого джерела звичаїв і традицій наших предків, оглянувши ряд виставок народної творчості територіальних громад Козятинського району та взявши участь у різноманітних фестивалях кращих майстрів-умільців народних промислів. Тут можна було придбати продукцію у бджолярів-пасічників, а майстрині здобної випічки Козятинщини пригощали всіх пирогами з різноманітними начинками.

Свято супроводжувалось концертом, у якому взяли участь народні аматорські колективи Козятинського району.

Після урочистостей було підведено підсумки конкурсу на кращий коровай, кращий дідух, кращий виріб народної творчості, кращі пироги і проведено нагородження переможців.