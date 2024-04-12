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На Вінниччини затримано іноземця, який за хабар хотів потрапити в Україну

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На Вінниччини затримано іноземця, який за хабар хотів потрапити в Україну
Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вавртою з правом внесення застави
фото: Національна поліція

Іноземцю повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі

На Вінниччини поліцейські затримали іноземця, який на міжнародному пункті пропуску пропонував представнику прикордонної служби хабар в сумі 15 тис. грн. Слідчі інкримінують чоловіку надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Як розповів т.в.о начальника слідчого управління Євген Кронівець, 10 квітня 42-річний іноземець, перебуваючи на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський – Отач», намагався потрапити на територію України. Під час перевірки документів на право перетину кордону правоохоронці з’ясували, що чоловіку заборонений в’їзд до 2026 року за вчинення ним адміністративного правопорушення. Аби прикордонники «закрили очі» на порушення, зловмисник запропонував посадовцям 15 тис. грн неправомірної вигоди.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Речові докази – гроші, вилучено.

Іноземцю повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вавртою з правом внесення застави.

Документували злочинні дії підозрюваного слідчі слідчого управління за оперативного супроводу відділу внутрішньої та власної безпеки по 24 прикордонному загону (м. Могилів-Подільський) під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

 

Теги: прикордонники Вінниччина кордон

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