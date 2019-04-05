У Вінниці через підозрілу сумку евакуювали відділення Приватбанку
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Надзвичайна подія у Вінниці
Сьогодні, 5 квітня, близько 15:00 поліція отримала інформацію щодо можливого вибухового предмету у приміщені відділення Приватбанку.
Будівлю на перехресті вулиць Писарєва та Хмельницьке шосе оточили.
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Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини, в приміщенні фінансової установи виявили підозрілу сумку. На місце вирушили вибухотехніки та кінологи. Із будівлі проведено евакуацію людей.
Джерело: Vinbazar