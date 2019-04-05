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    У Вінниці через підозрілу сумку евакуювали відділення Приватбанку

    • Розсилка
    У Вінниці через підозрілу сумку евакуювали відділення Приватбанку

    Надзвичайна подія у Вінниці

    Сьогодні, 5 квітня, близько 15:00 поліція отримала інформацію щодо можливого вибухового предмету у приміщені відділення Приватбанку.

    Будівлю на перехресті вулиць Писарєва та Хмельницьке шосе оточили.

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    У Вінниці через підозрілу сумку евакуювали відділення Приватбанку
    У Вінниці через підозрілу сумку евакуювали відділення Приватбанку

    Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини, в приміщенні фінансової установи виявили підозрілу сумку. На місце вирушили вибухотехніки та кінологи. Із будівлі проведено евакуацію людей. 

    Джерело: Vinbazar

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    Вінниця Приватбанк поліція
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