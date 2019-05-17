У Вінниці два легковики знесли острівець безпеки через ДТП



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Зранку, 15 травня, по вулиці Магістратській трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків

Водій Daewoo Lanos не надав перевагу у русі іншому транспортному засобу, що спричинило зіткнення. Постраждалих немає.

Як повідомили в Патрульній поліції Вінницької області, виїжджаючи з другорядної дороги, автомобіль Daewoo не надав перевагу в русі водію Kia. Відбулось зіткнення легковиків, внаслідок чого транспортні засоби занесло на острівці безпеки, розташовані поруч.

Автопригода обійшлася без постраждалих. Через ДТП рух вулицею Магістратською в сторону «Книжки» був ускладнений.

На водія Daewoo Lanos складено адмінпротокол за статею 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). Чоловіку 1980-го року народження загрожує штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Джерело: Vinbazar