У Вінниці молодик під «кайфом» серед ночі катався по трамвайних коліях на вкраденому електросамокаті



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Правоохоронці затримали підозрюваного

У неділю, 7 квітня, пізно ввечері у Вінниці чоловік поцупив у містянина електричний самокат. На ньому він намагався втекти та не вдалося…Їдучи по трамвайних коліях Вінниці, потрапив до рук інспекторів патрульної поліції.

Виклик про грабіж на вулиці Вадима Городецького надійшов близько 23-ї години Зі слів заявника, невідома особа заволоділа його електричним самокатом та зникла у невідомому напрямку.

«Прямуючи на місце виклику, на Хмельницькому шосе поліцейські помітили чоловіка, який був схожий за орієнтуванням. Молодик рухався на самокаті по трамвайних коліях. Патрульні оперативно затримали правопорушника. Під час спілкування з інспекторами він поводив себе підозріло та знервовано. При поверхневій перевірці в чоловіка виявили паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну», - повідомили у прес-службі патрульної поліції Вінницької області.

Вінничанин упізнав як викрадача, так і свій електросамокат.

Джерело: naparise.com