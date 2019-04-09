  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці молодик під «кайфом» серед ночі катався по трамвайних коліях на вкраденому електросамокаті

    • Розсилка
    У Вінниці молодик під «кайфом» серед ночі катався по трамвайних коліях на вкраденому електросамокаті

    Правоохоронці затримали підозрюваного

    У неділю, 7 квітня, пізно ввечері у Вінниці чоловік поцупив у містянина електричний самокат. На ньому він намагався втекти та не вдалося…Їдучи по трамвайних коліях Вінниці, потрапив до рук інспекторів патрульної поліції.

    Виклик про грабіж на вулиці Вадима Городецького надійшов близько 23-ї години  Зі слів заявника, невідома особа заволоділа його електричним самокатом та зникла у невідомому напрямку.

    «Прямуючи на місце виклику, на Хмельницькому шосе поліцейські помітили чоловіка, який був схожий за орієнтуванням. Молодик рухався на самокаті по трамвайних коліях. Патрульні оперативно затримали правопорушника. Під час спілкування з інспекторами він поводив себе підозріло та знервовано. При поверхневій перевірці в чоловіка виявили паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну», - повідомили у прес-службі патрульної поліції Вінницької області.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Вінниці молодик під «кайфом» серед ночі катався по трамвайних коліях на вкраденому електросамокаті
    У Вінниці молодик під «кайфом» серед ночі катався по трамвайних коліях на вкраденому електросамокаті
    У Вінниці молодик під «кайфом» серед ночі катався по трамвайних коліях на вкраденому електросамокаті

    Вінничанин упізнав як викрадача, так і свій електросамокат.

    Джерело: naparise.com

    Читайте також
    кримінал Вінниця чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ