У Вінниці перенесли трамвайну зупинку від «Зорі» до «Варшави»



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Люди не скаржаться, але про зміни не знали

12 червня у Вінниці на Замостянській ввели зміни в русі транспорту на ділянці від вулиці Стрілецької до Стеценка та перенесли трамвайну зупинку від «Зорі» до магазину «Варшава». Тимчасові незручності для вінничан виникли у зв’язку з продовженням реконструкції другої черги вулиці Замостянська.

«Сьогодні ми зробили експериментальний рух. Поки що бачимо, є проблеми з рухом приватного транспорту. Реверсний рух трамваїв введено, щоб підготуватись до виконання другої черги реконструкції по Замостянській. Також сьогодні перенесена зупинка. Це будуть тимчасові незручності на період виконання робіт по лівій смузі. На зупинці є об’яви. Також там стоять наші працівники, які пояснюють людям, як і чим добиратись до того чи іншого місця та як перейти на іншу зупинку», - розповідає директор Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко, якого вранці зустріли на Замостянській.

Більшість людей до змін в русі не звикли та не знали про перенесення зупинки.

«Щойно стояла група людей. Їм сказали, що маршрутка не буде тут їхати, а трамвайну зупинку перенесли, то вони відразу відійшли. Люди не знають про зміну руху транспорту. Просто йдуть а зупинку, куди їм потрібно», - говорить Анна Єгорова, яка вранці чекала маршрутку на Замостянській.

«До тимчасових незручностей ставлюсь нормально, але про це не було попереджено. Для життя це добре, краще буде», - говорить Катерина Поліщук. На уточнення журналісти, що є оголошення, дівчина відповіла, що це не спосіб попередження. Також каже, що не побачила попередження в соцмережах, як зазвичай це роблять.

Ще одна вінничанка теж говорить що не знала про перенесення зупинки, але до тимчасових незручностей ставиться нормально.

Жінка, яка їхала від «хімзаводу», каже що потрібно було б інформувати в трамваї про перенесення зупинки.

«От я зараз буду повертатись на одну зупинку. Вибачте, не всі можуть пройти. Наприклад, стара людина сіла і знає, що тут можна зійти, а вони не зупиняються. То що це не могли в трамваї сказати, що тут ремонт, а там зупинка?», - говорить вінничанка.

Нагадаємо, департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради оголосив тендер на проведення реконструкції вулиці Замостянської (від вул. Стрілецької до проспекту Коцюбинського) в м. Вінниця (ІІ черга будівництва). Очікувана вартість закупівлі – 89,9 млн гривень. Реконструкцію проводитимуть за рахунок міського і державного бюджету у співфінансуванні 30 та 70%.

Джерело: vinnitsa.info