Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша

Ірина Міллер
glavcom.ua
Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша
колаж: glavcom.ua

Максим мріяв розгорнути у звільненому Луганську 50-метровий прапор України, який сховав перед виїздом із вже окупованого міста

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Радуша. 

Максим Радуш народився на сході України у місті Луганськ. Там же закінчив школу №26. Потім навчався у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Він був активістом місцевого Євромайдану. Координатор організації Восток-SOS Євген Васильєв згадує, що одним із перших, з ким він почав виходили на площу у Луганську, був саме Максим та ще декілька небайдужих місцевих мешканців.

Максим Радуш був активістом місцевого Євромайдану
Максим Радуш був активістом місцевого Євромайдану
фото Олександр Волчанський/Facebook

«Щовечора ми збиралися в центрі Луганська і просто спілкувалися, слухали музику, проводили вуличні університети, а морозними днями нам доводилося ховатися в офісі «Поступу». То й був Луганський Євромайдан», – пригадує Васильєв. 

50-метровий прапор України на Євромайдані у Луганську
50-метровий прапор України на Євромайдані у Луганську
фото Олександр Волчанський/Facebook

Коли події стали набирати обертів, на кожній акції Луганського Євромайдану Максим розгортав 50-метровий прапор України.

Яким запам'ятали Максима друзі і знайомі

Фотограф Луганського Євромайдану і амбасадор футболок «Луганськ-Україна»  Олександр Волчанський згадує, що познайомився з Максимом на Луганському Євромайдані і бачив його майже з першої до останньої акції. «Переглядаючи фотоархів з Луганська, шукаючи світлини з Максимом, звернув увагу саме на те, що Максим декілька разів розгортає прапор і завжди стоїть на його початку», – згадав Олександр Волчанський. 

Прапороносець Євромайдану Максим Радуш
Прапороносець Євромайдану Максим Радуш
фото Олександр Волчанський/Facebook

Український правозахисник, журналіст, а нині боєць ТрО Костянтин Реуцький згадує Максима як чулову людину. «Чудова людина, прапороносець Луганського Євромайдану. Він сховав там десь наш п'ятидесятиметровий прапор. Щоби ми всі разом знову розтягнули його на центральній площі після звільнення. Максим зробив все, щоб це якнайшвидше сталося. Але сам він більше не зможе тримати наше знамено посеред українського Луганська», – написав Костянтин Реуцький.

Микола Щабинський: «про таких людей як Максим, будуть писати книги»
Микола Щабинський: «про таких людей як Максим, будуть писати книги»
фото Олександр Волчанський/Facebook

Микола Шабинський, лоцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля вважає, що про таких людей як Максим, будуть писати книги, але дізнаємося ми про них, на жаль, лише після їх смерті. «Україна прощається ще з одним Героєм! Максим Радуш, один із керівників луганського майдану, душа цієї купки незламної, нескореної молоді, яка тримала український Луганськ на своїх плечах! Незмінний прапороносець усіх патріотичних маніфестацій, які збирали усе більше небайдужих людей, готових ризикувати своєю кар'єрою, безпекою та просто життям! Його не зламали ані роки вигнання, ані обстріли та практично повне оточення Чернігову, куди він переїхав з родиною після 2014 року. Максим не зрадив своїм ідеалам, пішов до війська і загинув як справжній воїн!», – написав Шабинський. 

Максим не зрадив своїм ідеалам
Максим не зрадив своїм ідеалам
фото Олександр Волчанський/Facebook

Загинув Максим 29 березня 2024 року. У нього залишились дружина та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Теги: війна пам'ять смерть українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Припинення бойових дій від недоімперії почнуть вимагати настільки багато впливових країн, що Путін може здатися
Переговори про закінчення війни, які можуть бути результативними
25 квiтня, 10:42
CША вирішили максимально обмежити торгівлю чіпами із Китаєм
Мікрочипова війна США та Китаю у розпалі: постачання обладнання впало до мінімуму
8 квiтня, 18:15
Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
12 квiтня, 08:24
Фінляндія хоче розміщення військ НАТО на своїй території
Фінляндія вивчає варіанти розміщення військ НАТО на своїй території
11 квiтня, 11:47
На початок квітня в Україні 6057 гравцям було обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх
Скільком людям держава заборонила грати в азартні ігри? Оприлюднено дані
13 квiтня, 10:04
Зеленський розповів Байдену про щоденні російські атаки по Україні
Зеленський та Байден обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні
22 квiтня, 20:08
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня висловилася щодо підтримки України
Прем’єр-міністр Латвії заявила, що Україні треба допомогти із захистом, так само як Ізраїлю
18 квiтня, 05:44
Фірма дружини Садового має сплатити солідні штрафи протягом трьох місяців
Компанія дружини Садового «підсаджувала» киян на азартні ігри? Регулятор виписав мегаштраф
19 квiтня, 19:02
23-річна Анастасія Куницька загинула у ніч з 2 на 3 травня 2022 року
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
1 травня, 09:00

Суспільство

Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша
Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша
«Не залишайте їх самотніми». На Великдень Сирський звернувся з проханням до українців
«Не залишайте їх самотніми». На Великдень Сирський звернувся з проханням до українців
Епіфаній записав відеозвернення з нагоди Великодня
Епіфаній записав відеозвернення з нагоди Великодня
На окупованих територіях росіяни хочуть змусити людей дивитись «інавгурацію» Путіна
На окупованих територіях росіяни хочуть змусити людей дивитись «інавгурацію» Путіна
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
160K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
119K
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
65K
Полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну
35K
Відома українська парамедикиня потрапила в серйозну ДТП (фото)
14K
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua