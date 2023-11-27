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У Вінниці в’язні телефонували клієнтам банку і викрадали у них гроші

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Вінниці в’язні телефонували клієнтам банку і викрадали у них гроші
Фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв
фото: СБУ

Учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії

Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, «на рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайським схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий «смотрящий» за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько «Гєша». До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували «строки» у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли «на волю».

«Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись «співробітниками служби безпеки» фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий «безпековий рахунок» через онлайн-додаток, щоб «вберегти заощадження від викрадачів», – йдеться у повідомленні.

Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники «на волі» знімали готівку та передавали її в «злодійську касу».

Під час 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучено:

  • мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники;
  • банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

  • двом особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • одній особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • сімом особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

П’ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів – переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.

До слова, раніше депутата однієї із міських рад Сумської області викрили в організації псевдозборів коштів на потреби військових через шахрайські кол-центри. 

Теги: Вінниця шахрайство банк

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