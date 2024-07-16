«Мальдіви» у Черепашинцях: як дістатися до мальовничого озера на Вінниччині

Усього за 40 хвилин їзди від Вінниці, у Калинівському районі знаходиться село Черепашинці, де є озеро, яке схоже на заморські курорти

Черепашинський кар'єр називають «українськими Мальдівами» через блакитний колір води та білий пісок

Черепашинський кар'єр, який розташований за 50 кілометрів від Вінниці, стає все популярнішим серед туристів. Це озеро з блакитною водою приваблює все більше відпочивальників, які хочуть насолодитися екзотичною атмосферою та відпочити у бюджетному місці. Цей кар'єр називають «українськими Мальдівами» через блакитний колір води та білий пісок.

Озеро у Черепашинцях схоже на заморські курорти фото з відкритих джерел

Усього за 40 хвилин їзди від Вінниці, у Калинівському районі знаходиться село Черепашинці, де є озеро, яке схоже на заморські курорти. Вода в озері неймовірно прозора та має дещо блакитне забарвлення. А скелясті береги та хвойна рослинність створюють тут незвичайні для України пейзажі. І може здатися, що ти купаєшся десь в далеких теплих країнах.

Вінницькі «Мальдіви» на карті джерело: vinbazar.com

Ця водойма створена штучно ще у 1990-х роках. Колись тут видобували граніт і білу глину, але після призупинення розробки кар'єру його затопили підземні джерела.

Береги водойми – це глиняні та піщані урвища висотою до 7-8 метрів. Однак є тут і пологий пляж, а подекуди в воді видніються залишки старої затопленої дороги. Деякі кущі та дерева ростуть просто з води та доповнюють казкову атмосферу українського оазису.

Цей унікальний кар'єр приваблює безліч людей, які намагаються дістатися до озера будь-яким зручним способом. У вихідні дні тут сотні автівок із відпочивальниками, які шукають недорогий відпочинок.

Черепашинський кар'єр називають «українськими Мальдівами» через блакитний колір води та білий пісок фото: moemisto.ua

У дубовому лісі біля дороги приїжджі люди організовують пікніки, розбивають намети, грають у волейбол та фрізбі, або просто насолоджуються тихим відпочинком. Вони проводять біля озера кілька годин або навіть кілька днів, відпочиваючи «дикунами» у палатках.

Біля берега озера є два імпровізованих пляжі, де відвідувачі можуть зануритися у воду. Дно озера є піщаним, проте вже за двометровою відстанню від берега його не дістати. Глибина кар'єру сягає кількох десятків метрів.

Черепашинський кар'єр фото: moemisto.ua

Варто знати, що круті береги кар'єру можуть бути небезпечними для стрибків у воду. З-під води цього кар'єру часто проглядають пеньки дерев та їхнє гілля.

Як доїхати до Черепашинського кар'єру

Дістатися до Черепашинського кар'єра з Вінниці найзручніше по Житомирській трасі. Головне - не пропустити поворот до села у Загребельні, і ви вже на правильному шляху до Черепашинців.

Відстань від Києва до Черепашинського кар'єра складає 233 кілометри. З Києва туди можна дістатися автобусом або власною автівкою.

Як доїхати до кар'єру на авто джерело: vinbazar.com

Можна доїхати потягом до Вінниці, а звідти дістатися маршруткою, автобусом чи викликати таксі (ходить автобус Вінниця – Черепашинці). Від Вінниці до Черепашинців 44 кілометри. Від самого села Черепашинці до озера 500 метрів. На власному авто з Києва до Черепашинців можна доїхати за 3 години.

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