В Україні стартував унікальний інклюзивний проект «Дитляндія», ініціатором якого була вінничанка Раїса Панасюк



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В рамках даного проекту було створено цикл із 12 дитячих телепередач під назвою «Дитляндія»

У вівторок, 19 березня, презентовано унікальний для України інклюзивний проект «Дитляндія», в якому діти з інвалідністю стали телеведучими та героями дитячих розважально-пізнавальних програм. З цього приводу відбулася прес-конференція за участю Надзвичайного та повноважного посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Це перша програма, яку зможуть дивитися та слухати люди з порушенням зору та слуху, бо вона матиме аудіосупровід та сурдопереклад. Проект створений за аналогом телепередач для дітей ВВС і є досить популярним в Британії.

В рамках даного проекту було створено цикл із 12 дитячих телепередач під назвою «Дитляндія», в якому висвітлювали історії про різних талановитих діток з інвалідністю, а також розкривали тему інклюзії та доступного простору.

Ідея запровадження даного проекту належить громадській організації молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія», який вдалось реалізувати за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Серед ведучих програми «Дитляндія» школярка Яна Верба з Вінниці, яка також є учасницею танцювального гуртка дівчат на візках, і яка ніколи не мріяла про телевізійну кар’єру. Ще одним ведучим є Олексій з Києва, якому також запропонували спробувати себе на телебаченні. Також у програмі є окрема рубрика, де вчать жестової мови, її веде школяр Антон, також із Києва, який не чує.

«Я взагалі не очікував, що мені зателефонують і запросять взяти участь у цьому проекті, але це сталось. У програмах ми хотіли пояснити, що не зважаючи на деякі відмінності, всі ми однакові», - поділився враженнями Олексій

Героїня однієї з програм чотирикласниця Оля, яка не бачить, розповіла: «Я намагалася пояснити, що треба прагнути досягти своєї мети, старатися і, якщо ти вже поставив собі ціль – треба до неї йти».

Один з випусків програми разом із дітьми провела і Джудіт Гоф, яка була вражена їх професіоналізмом та сподівається, що завдяки подібним заходам в Україні діти з інвалідністю не почуватимуться ніяково та не матимуть бар’єрів у суспільстві.

Автори переконані, що подібні передачі та проекти поширюватимуться і передаватимуть успішний досвід іншим. Тож, відучора випуски програми «Дитляндія» можна дивитись у мережі інтернет.