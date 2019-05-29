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    Вінничанка здобула бронзу на марафоні в Ірландії

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    Вінничанка здобула бронзу на марафоні в Ірландії

    Вінничанка Віра Овчарук отримала бронзу на міському марафоні у Белфасті

    Жінка добігла до фінішу третьою, встановивши особистий рекорд подолання дистанції. Спортсменка працює викладачкою кафедри фізвиховання Вінницького національного технічного університету. 26 травня бігунка також перемогла у Вінницькому напівмарафоні.

    У 38-му міському марафоні Deep River Rock Belfast City в Північній Ірландії взяли участь дві українки. Віра Овчарук фінішувала третьою і водночас із особистим рекордом 2.37.13. Христина Богомягкова посіла 5 місце, пробігши дистанцію зі своїм рекордом 2.43.56.

    Загалом у Белфастському марафоні цьогоріч взяли участь 17 тисяч спортсменів з різних країн світу. Організовує його міська рада Белфасту та федерація легкої атлетики Північної Ірландії. Золота призерка марафону Каролін Джепчірчір перемогла з результатом 02:34:55. Кенійка вже другий рік поспіль здобуває першість на змаганнях.

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    Вінничанка здобула бронзу на марафоні в Ірландії
    Вінничанка здобула бронзу на марафоні в Ірландії

    31 березня вінничанка перемогла на марафоні Стара Загора у Болгарії. Результат Marathon Stara Zagora - 1 місце, з результатом 2.38.07. 18 травня на Хмельницькому напівмарафоні спортсменка здобула 1 місце. А в суботу, 26 травня, на Вінницькому напівмарафоні викладач кафедри фізвиховання теж перемогла з результатом 1.16.32.

    Тренує талановиту марафонку її чоловік Василь Овчарук, також викладач Вінницького технічного університету.

    Джерело: Vinbazar

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