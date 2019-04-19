Вулицями Одеси проведуть велогонку



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Велогонка в Південній Пальмірі: групова гонка та гонка-критеріум

20-21 квітня 2019 року в Одесі пройдуть змагання з велосипедного спорту на Кубок України в груповій гонці і чемпіонат України в гонці-критеріумі.

Змагання відбудуться 20 квітня з 10:00 до 13:30, 21 квітня з 10:00 до 12:00. У змаганнях візьмуть участь близько 500 спортсменів.

У зв'язку з проведенням змагань будуть внесені зміни до схеми руху транспорту.

Від торгового центру «ТавріяВ» - Суворовський» і далі за маршрутом будуть вимкнені світлофори на перехрестях: вул. Паустовського ріг просп. Добровольського, вул. Семена Палія ріг вул. Генерала Бочарова, вул. Семена Палія ріг вул. Академіка Заболотного, вул. Семена Палія ріг вул. Марсельської, вул. Семена Палія ріг Південної дор., Південна дор. ріг вул. Кишинівської.

Між перехрестями вул. Семена Палія ріг Південної дор. і Південної дор. ріг просп. Добровольського в напрямку від перехрестя вул. Семена Палія ріг Південної дор. до перехрестка Південна дор. ріг просп. Добровольського буде організовано двосторонній рух.

Будуть вимкнені світлофори за маршрутом змагань на вул. Семена Палія, вул. Генерала Бочарова, вул. Академіка Сахарова, вул. Висоцького та організовано двосторонній рух вулицею Семена Палія між вул. Висоцького та вул. Генерала Бочарова в напрямку від вул. Генерала Бочарова до вул. Висоцького.

21 квітня 2019 року з 09.45 до 11.45 також буде організовано рух транспорту в обидва боки лівою смугою за годинниковою стрілкою за маршрутом змагань на вул. Генерала Бочарова, вул. Академіка Сахарова, вул. Висоцького.

Маршрути змагань