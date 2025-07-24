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Активіст Гусаков отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Активіст Гусаков отримав підозру
Підозру оголошено заочно, оскільки фігурант перебуває за межами України
фото з відкритих джерел

Правоохоронці підозрюють Назарія Гусакова у незаконному привласненні понад 1,3 млн грн

 

Поліцейські заочно повідомили підозру активісту Назарію Гусакову у справі про шахрайство на благодійних зборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними слідства, фігурант, маючи офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату. При цьому він використовував підтримку публічних осіб та розміщував відповідні заклики у соціальних мережах.

«У результаті таких дій упродовж 2023–2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 млн грн. У звʼязку з цим йому було заочно оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України)», – йдеться в заяві поліцейських.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в центрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на девʼять місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Нещодавно Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві. За словами активіста, гроші на рахунках не усі його. Він стверджує, що за переказ грошей на його рахунки від сторонніх осіб він отримував відсоток. Однак хто використовував його рахунки – не знає.

До слова, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що найближчими днями активісту Назарію Гусакову буде заочно повідомлено про підозру у шахрайстві під час збору коштів на лікування.

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Теги: активісти Національна поліція України підозра

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