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В одній із громад Вінниччини зафіксовано масову загибель бджіл

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В одній із громад Вінниччини зафіксовано масову загибель бджіл
Місцеві звернулися до аграріїв
фото: Natalia April/Facebook

Мешканці Оратівської громади заявили про знищення бджіл

У Оратівській громаді Вінницької області зафіксували масову загибель бджіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку громади у Facebook.

«Просимо не залишатися байдужими до цієї проблеми. Обробка полів без належного попередження та дотримання правил може призвести до знищення бджіл і завдати серйозної шкоди довкіллю», – йдеться у повідомленні.

В одній із громад Вінниччини зафіксовано масову загибель бджіл фото 1
фото: Natalia April/Facebook

Місцеві мешканці закликали:

  • завчасно повідомляти пасічників про обробку полів;
  • дотримуватися правил використання засобів захисту рослин;
  • відповідально ставитися до природи та праці інших людей.

«Просимо всіх, хто має інформацію про проведення обробок полів у даний період, допомогти встановити причини загибелі бджіл», – додається у повідомленні.

Як повідомлялося, цьогорічна зима виявилася складною для бджільництва в Україні, що може позначитися на цінах на мед у новому сезоні. За словами пасічників, через відлиги та різкі перепади температур втрати бджолосімей у деяких господарствах сягнули від 15% до понад 50%.

Зауважимо, що в Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл

Раніше «Главком» писав про Олександра Бондаренка, який мешкає у в селі Некременне на Донеччині, що за 40 км від лінії фронту. Чоловік має власне господарство. Однак через війну його худоба, поля та пасіка страждає.

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Теги: бджоли Вінниччина аграрії

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