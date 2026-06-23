В одній із громад Вінниччини зафіксовано масову загибель бджіл
Мешканці Оратівської громади заявили про знищення бджіл
У Оратівській громаді Вінницької області зафіксували масову загибель бджіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку громади у Facebook.
«Просимо не залишатися байдужими до цієї проблеми. Обробка полів без належного попередження та дотримання правил може призвести до знищення бджіл і завдати серйозної шкоди довкіллю», – йдеться у повідомленні.
Місцеві мешканці закликали:
- завчасно повідомляти пасічників про обробку полів;
- дотримуватися правил використання засобів захисту рослин;
- відповідально ставитися до природи та праці інших людей.
«Просимо всіх, хто має інформацію про проведення обробок полів у даний період, допомогти встановити причини загибелі бджіл», – додається у повідомленні.
Як повідомлялося, цьогорічна зима виявилася складною для бджільництва в Україні, що може позначитися на цінах на мед у новому сезоні. За словами пасічників, через відлиги та різкі перепади температур втрати бджолосімей у деяких господарствах сягнули від 15% до понад 50%.
Зауважимо, що в Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл.
Раніше «Главком» писав про Олександра Бондаренка, який мешкає у в селі Некременне на Донеччині, що за 40 км від лінії фронту. Чоловік має власне господарство. Однак через війну його худоба, поля та пасіка страждає.
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