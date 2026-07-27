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Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів
Штурм відбили бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону
Фото: ДПСУ

Ворога виявили та нейтралізували ще на підступах до українських позицій

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили чергову спробу ворожого наступу, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба Державної прикордонної служби України.

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону виявили та ліквідували штурмову групу противника у складі 18 осіб біля села Артільне Харківської області. Ворожу спробу просування вдалося завчасно виявити та повністю нейтралізувати ще на підступах до українських позицій.

«Кожен зірваний штурм – це доказ того, що ворог не пройде там, де стоїть прикордонна комендатура швидкого реагування», – наголосили в ДПСУ.

 

Нагадаємо, минулого тижня 1-й корпус Національної гвардії «Азов» разом із суміжними підрозділами Сил оборони зірвав один із наймасштабніших механізованих штурмів росіян. Українські захисники знищили техніку та озброєння окупантів, а також ліквідували понад 120 російських військових.

Раніше бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» відбили чергову спробу штурму на Оріхівському напрямку. Окупанти намагалися прорватися крізь бойові порядки українських військових на квадроциклах.

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Теги: Держприкордонслужба війна Харківщина наступ

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