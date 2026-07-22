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На об’їзній дорозі Вінниці сталася ДТП за участю трьох авто: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На об’їзній дорозі Вінниці сталася ДТП за участю трьох авто: є постраждалі
Транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик
фото: Національна поліція

У водіїв відібрано зразки крові для проведення експертиз

Поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Аварія сталася 21 липня близько 19:40.

На об’їзній дорозі Вінниці сталася ДТП за участю трьох авто: є постраждалі фото 1

«За попередньою інформацією слідства, 46-річна водійка автомобіля ВАЗ зіткнулась із сідельним тягачем Volvo у складі автопоїзда з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку під керуванням 23-річного вінничанина. Після цього водійка легковика втратила керування, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 42-річного жителя м. Вінниці», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП водійка ВАЗ та її 43-річний пасажир отримали травми й були госпіталізовані. Транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик. У водіїв відібрано зразки крові для проведення експертиз.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

До слова, поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі двох авто у Вінницькому районі. Внаслідок аварії травмувалися водії обох транспортних засобів та четверо пасажирок.

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Теги: ДТП Вінниця

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