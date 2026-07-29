Вінниччина: рятувальникам довелося змивати мед із дороги після ДТП (фото)

Водій однієї з автівок – у лікарні

Сьогодні, 29 липня, у с. Супрунівка Немирівської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Мед – на дорозі, пошкоджені автівки, водій однієї з них – у лікарні. Такі наслідки ДТП, яку сьогодні ліквідували рятувальники у с. Супрунівка Немирівської громади», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аби відновити рух транспорту, рятувальники змили мед з автошляху, а також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля «ВАЗ», щоб запобігти виникненню пожежі.

Слідчі Нацполіції наразі встановлюють причину ДТП.

До слова, поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Аварія сталася 21 липня близько 19:40.