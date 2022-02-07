Американські компанії за рік «працевлаштували» майже 40 тис. роботів

Підприємства купили техніки на понад $2 млрд

Торік північноамериканські компанії впровадили у виробничі процеси рекордну кількість роботів. Витрати на їхню покупку вперше перевищили $2 млрд, пише Reuters.

За даними Асоціації передової автоматизації (A3), у 2021 році американські компанії витратили понад $2 млрд на 39 тис. 708 роботів – це ріст на 28% порівняно з 2020 роком. Попередній рекорд було поставлено у 2017 році, коли компанії придбали 34 тис. 904 робота за $1,9 млрд.

Автопром втратив першість

У 2016 році автопром закуповував більше роботів, ніж усі інші галузі разом узяті, проте вже у 2020 році лідерство перейшло до компаній, що не мають відношення до автомобільної промисловості. Так, за минулий рік найбільшу динаміку продемонстрували металургія, а також харчова та споживча промисловість.

Ще одним швидко зростаючим сектором виявилася електронна комерція. У каліфорнійській компанії DCL Logistics зазначили, що зайняті в центрах обробки замовлень роботи забезпечили 200% зростання продуктивності праці на підприємствах при меншій, порівняно з традиційною моделлю, кількості живих працівників.

Зростає попит на «коботів»

В A3 переважно відстежують замовлення на звичайних промислових роботів, проте зараз активно зростає попит на так званих «коботів» – машини, призначені для спільної діяльності з людиною.

Роботи подібного типу все активніше використовуються у галузях, які до останнього чинили опір автоматизації виробництва. Зокрема такі механізми закупила одна будівельна компанія, яка почала їх використовувати в установці гіпсокартону на об'єктах.

Не відстає і автопром, що став піонером у роботизації. На заводі в італійському Турині роботи раніше використовувалися для зварювання металу, проте тепер машини працюють спільно з людиною і вже виконують завдання щодо остаточного збирання електричного Fiat 500.

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що розробка робота-гуманоїда Tesla Bot (кодова назва Optimus), для компанії важливіша за нові моделі електрокарів.

«Якщо ми говоримо про економіку, економіка ґрунтується на праці. Отже, що станеться, якщо у вас справді не вистачає робочої сили? Я не впевнений, що тоді взагалі означатиме економіка. Ось про що Optimus», – пояснив Маск.

Нагадаємо, кордони США охоронятимуть собаки-роботи.

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