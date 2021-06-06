Користувачі Apple зможуть дізнатися про інформацію, яку про них збирають додатки

Apple готує нове оновлення для своєї продукції

Будуть удосконалені і повідомлення, які Apple планує перетворити в прямого конкурента мессенджерам і додаткам

Компанія Apple, яка представить нове оновлення для своєї продукції на наступному тижні, покаже функцію, що дозволяє користувачеві дізнатися, яку інформацію про нього збирають додатки. Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що одним з важливих нововведень стане панель управління, яка надає докладну інформацію про те, які дані збираються кожним стороннім додатком, встановленим на пристрої користувача. Таким чином, Apple обмежує їх надмірну активність при зборі даних, відзначає видання.

Також в новому оновленні користувачі тепер зможуть встановлювати статус, зокрема, вказувати, що вони знаходяться за кермом, сплять, працюють, або просто хочуть, щоб їх не турбували.

Будуть удосконалені і повідомлення, які Apple планує перетворити в прямого конкурента мессенджерам і додаткам, в тому числі WhatsApp і Messenger від Facebook.

До слова, базовий флагман iPhone 11 виявився найпопулярнішим смартфоном Apple в світі.

До слова, American Customer Satisfaction Index (ACSI) – американська організація, що займається дослідженням споживчих ринків – оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США.

Дослідження показало: американські користувачі більше задоволені смартфонами від Samsung ніж від вітчизняної Apple.

Перша п’ятірка апаратів, що заслужили найкращі відгуки, включає тільки моделі Samsung, причому перше місце займають відразу три моделі:

Galaxy Note10+;

Galaxy S10+;

Galaxy S20+.

Кожна з цих моделей набрала максимальний результат – 85 балів зі 100 можливих.