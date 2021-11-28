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    У Telegram з'явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях

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    У найближчому оновленні Telegram потішить власників пристроїв Apple - У Telegram з'явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях
    У найближчому оновленні Telegram потішить власників пристроїв Apple
    Фото з відкритих джерел

    У бета-версії месенджера Telegram з'явилася функція розпізнавання тексту на зображеннях

    У бета-версії месенджера Telegram з'явилася функція розпізнавання тексту зображення. Про це повідомив PR-фахівець месенджера Георгій Лобушкін у своєму Telegram-каналі.

    «У найближчому оновленні Telegram потішить власників пристроїв Apple і додасть фічу з розпізнавання тексту в картинках. Тепер ви більше не відчуватимете стресу під час отримання чергового фото кредитної картки або скріншота», – написав він.

    Для копіювання тексту потрібно просто відкрити картинку, довгим натисканням виділити текст та скопіювати його. Буфер пам'яті збереже текст, і тоді його можна вставити в іншу програму або текстовий редактор.

    Нагадаємо, в Офісі президента готуються до паралельного голосування.

    Також комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення.

    Раніше повідомлялося, що Apple можуть залучити до перепису населення.

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    Теги: Telegram Apple Новости Telegram
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    У Telegram з'явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях