У Telegram з'явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях
У бета-версії месенджера Telegram з'явилася функція розпізнавання тексту на зображеннях
У бета-версії месенджера Telegram з'явилася функція розпізнавання тексту зображення. Про це повідомив PR-фахівець месенджера Георгій Лобушкін у своєму Telegram-каналі.
«У найближчому оновленні Telegram потішить власників пристроїв Apple і додасть фічу з розпізнавання тексту в картинках. Тепер ви більше не відчуватимете стресу під час отримання чергового фото кредитної картки або скріншота», – написав він.
Для копіювання тексту потрібно просто відкрити картинку, довгим натисканням виділити текст та скопіювати його. Буфер пам'яті збереже текст, і тоді його можна вставити в іншу програму або текстовий редактор.
Нагадаємо, в Офісі президента готуються до паралельного голосування.
Також комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення.
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