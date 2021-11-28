У Telegram з'явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях

У бета-версії месенджера Telegram з'явилася функція розпізнавання тексту на зображеннях

У бета-версії месенджера Telegram з'явилася функція розпізнавання тексту зображення. Про це повідомив PR-фахівець месенджера Георгій Лобушкін у своєму Telegram-каналі.

«У найближчому оновленні Telegram потішить власників пристроїв Apple і додасть фічу з розпізнавання тексту в картинках. Тепер ви більше не відчуватимете стресу під час отримання чергового фото кредитної картки або скріншота», – написав він.

Для копіювання тексту потрібно просто відкрити картинку, довгим натисканням виділити текст та скопіювати його. Буфер пам'яті збереже текст, і тоді його можна вставити в іншу програму або текстовий редактор.

Нагадаємо, в Офісі президента готуються до паралельного голосування.

Також комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення.

Раніше повідомлялося, що Apple можуть залучити до перепису населення.

Читайте також: