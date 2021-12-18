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    Apple змінить важливі компоненти iPhone

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    Топ-менеджери Apple планують поступово створити і заміну бездротового обладнання - Apple змінить важливі компоненти iPhone
    Топ-менеджери Apple планують поступово створити і заміну бездротового обладнання
    фото: Reuters

    Apple відмовиться від процесорів інших компаній у своїх гаджетах

    Apple має намір відмовитися від процесорів інших компаній у своїх гаджетах, у тому числі в iPhone та Mac. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

    У статті йдеться про те, що американська компанія змінить важливі компоненти пристроїв – створюватиме їх на власних виробництвах, а також розширить лінійку процесорів.

    Для цього Apple має намір найняти десятки фахівців та створити новий офіс у Каліфорнії. Ціль корпорації з Купертіно – повна незалежність від сторонніх постачальників при виробництві гаджетів і остаточний перехід на власні компоненти.

    Топ-менеджери Apple планують поступово створити і заміну бездротового обладнання, яке зараз постачають компанії Broadcom і Skyworks Solutions.

    Це продовження тренду, розпочатого 2020 року, коли корпорація перестала закуповувати процесори у Intel.

    Гаджети Apple, особливо iPhone, є ключовим джерелом прибутків виробників мікросхем.

    За даними агентства, на долю Apple припадає близько 20% продажів Broadcom, а Skyworks ще більше залежить від Apple – на частку «яблучників» припадає майже 60% її доходів.

    На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: технології Apple
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    Apple змінить важливі компоненти iPhone