Apple змінить важливі компоненти iPhone

Apple відмовиться від процесорів інших компаній у своїх гаджетах

Apple має намір відмовитися від процесорів інших компаній у своїх гаджетах, у тому числі в iPhone та Mac. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У статті йдеться про те, що американська компанія змінить важливі компоненти пристроїв – створюватиме їх на власних виробництвах, а також розширить лінійку процесорів.

Для цього Apple має намір найняти десятки фахівців та створити новий офіс у Каліфорнії. Ціль корпорації з Купертіно – повна незалежність від сторонніх постачальників при виробництві гаджетів і остаточний перехід на власні компоненти.

Топ-менеджери Apple планують поступово створити і заміну бездротового обладнання, яке зараз постачають компанії Broadcom і Skyworks Solutions.

Це продовження тренду, розпочатого 2020 року, коли корпорація перестала закуповувати процесори у Intel.

Гаджети Apple, особливо iPhone, є ключовим джерелом прибутків виробників мікросхем.

За даними агентства, на долю Apple припадає близько 20% продажів Broadcom, а Skyworks ще більше залежить від Apple – на частку «яблучників» припадає майже 60% її доходів.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

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