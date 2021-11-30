Депутатка: Міносвіти відібрало у Киви науковий ступінь

На засіданні Атестаційної колегії Міносвіти вирішили скасувати рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук

Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління». Про це повідомила у Facebook народна депутатка з фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина.

«Щойно на засіданні Атестаційної колегії Міносвіти одноголосно було ухвалено рішення про скасування рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління», – заявила депутатка.

За її словами, крім того, керівника спецради, наукового керівника та опонентів, які брали участь у захисті дисертації Кивою, позбавили права займатися відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Раніше Кива заявляв, що його позбавили наукового ступеня та назвав це формальним приводом для дискредитації.

Нагадаємо, раніше на базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, відбувся захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» у спеціалізованій вченій раді Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

Захист відбувався за зачиненими дверима. Низка ЗМІ заявила, що їх не пустили на захист, що повинен бути відкритим.

Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Раніше 16 листопада, Кива залишився без нагородної зброї, яку йому подарував ексглава МВС Арсен Аваков.