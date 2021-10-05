Вслід за Instagram користувачі скаржаться на роботу сервісів Facebook

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp знову стався глобальний збій

Переважна більшість користувачів Facebook повідомляють про те, що у них виникають проблеми зі входом на сайт соцмережі

Користувачі соціальної мережі Facebook, месенджера і WhatsApp з багатьох країн світу знову скаржаться на збої. Про це повідомляє Downdetector.

Переважна більшість користувачів Facebook повідомляють про те, що у них виникають проблеми зі входом на сайт соцмережі. При цьому також користувачі скаржаться на відсутність підключення до сервера і проблеми з роботою програми.

Водночас у користувачів месенджера WhatsApp виникають проблеми з підключенням як на смартфоні, так і на комп'ютері.

Проблеми з роботою сервісів підтверджено у користувачів з США, Великої Британії, Франції, Мексики, Польщі, Австрії, Німеччини. Також про проблеми повідомляють і жителі України.

графіка: Downdetector

До слова, сьогодні ввечері у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.