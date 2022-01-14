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    Microsoft оновила елемент дизайну Windows уперше за 10 років

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    Microsoft змінила індикатор гучності у Windows уперше за 10 років - Microsoft оновила елемент дизайну Windows уперше за 10 років
    Microsoft змінила індикатор гучності у Windows уперше за 10 років
    фото: Depositphotos

    У Windows 11 зник звичний індикатор гучності

    Американська компанія Microsoft оновила індикатор гучності нової версії Windows 11. Про це повідомляється в блозі корпорації.

    Раніше він був чорним прямокутником у лівому кутку екрану. Тепер звичний дизайн зник, індикатор перетворився на повзунок у світлих тонах, розташований посередині над панеллю завдань Windows 11.

    Зазначається, що цей елемент дизайну змінили вперше за 10 років. Він залишався незмінним із часів Windows 8, тобто з 2012 року.

    В даний час новий індикатор доступний в прев'ю-білді ОС і лише для учасників інсайдерської програми. У майбутньому такий дизайн отримають індикатори яскравості екрану, режиму польоту та активації камери.

    Раніше повідомлялося, що у Windows 11 виявили можливість працювати з дискетами, застарілими носіями інформації, які практично не використовуються в даний час.

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    Теги: Microsoft смартфон Windows
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    Microsoft оновила елемент дизайну Windows уперше за 10 років