Microsoft оновила елемент дизайну Windows уперше за 10 років

Microsoft змінила індикатор гучності у Windows уперше за 10 років

У Windows 11 зник звичний індикатор гучності

Американська компанія Microsoft оновила індикатор гучності нової версії Windows 11. Про це повідомляється в блозі корпорації.

Раніше він був чорним прямокутником у лівому кутку екрану. Тепер звичний дизайн зник, індикатор перетворився на повзунок у світлих тонах, розташований посередині над панеллю завдань Windows 11.

Зазначається, що цей елемент дизайну змінили вперше за 10 років. Він залишався незмінним із часів Windows 8, тобто з 2012 року.

В даний час новий індикатор доступний в прев'ю-білді ОС і лише для учасників інсайдерської програми. У майбутньому такий дизайн отримають індикатори яскравості екрану, режиму польоту та активації камери.

Раніше повідомлялося, що у Windows 11 виявили можливість працювати з дискетами, застарілими носіями інформації, які практично не використовуються в даний час.