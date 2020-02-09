Microsoft вирішила оновити Windows 7 не дивлячись на закінчення офіційної підтримки



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Microsoft зробила одне-єдине виключення після закінчення підтримки Windows 7

Microsoft випустила нове доповнення для Windows 7. Таким чином технологічний гігант порушив дане раніше слово, згідно з яким їх застаріла система, отримала оновлення. Windows 7 все ще користується величезною популярністю, але настільна операційна система надалі не отримає жодного апдейта- заявила компанія.

За словами компанії, вона зробила одне-єдине виключення після закінчення підтримки Windows 7 в зв’язку з тим, що останнє оновлення від 14 січня принесло досить помітну неприємність для користувачів системи. Так, у багатьох власників комп’ютерів на Windows 7 шпалери на робочому столі перетворювалися в звичайний однотонний чорний фон. Саме цю проблему нове оновлення і покликане вирішити.

Представники Microsoft зробили окремий акцент на тому факті, що останнє оновлення виправляє лише даний баг і нічого більше, так що формально вона практично не порушила даного раніше слова. До слова, сам патч вийшов для Windows 7 SP1 і Server 2008 R2 SP1.

Нагадаємо: Microsoft припиняє підтримку Windows 7.

Як повідомлялося, Microsoft придумала, як змусити користувачів відмовитися від Windows 7.

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Джерело Itsider.