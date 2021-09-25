Небезпечна вразливість: Apple закликала оновити iPhone

Apple закликала якнайшвидше оновитися, так як деякі з проломів використовували хакери

Apple випустила оновлення iOS, яка усуває небезпечні уразливості і проблеми безпеки старих iPhone та інших пристроїв Apple, випущених до 2016 року. Про це повідомляє Slashgear.

В iOS 12.5.5 власникам гаджетів, які не могли оновитися на наступні версії операційної системи, виправили проблеми, пов'язані з CoreGraphics, WebKit і XNU.

Нова версія є обов'язковою до установки для користувачів iPhone 5s, iPhone 6 і 6 Plus, iPad Air (1-го покоління), iPad mini 2, iPad mini 3 і iPod touch 6-го покоління.

Кожна з вразливостей дозволяла ініціювати виконання довільного коду через шкідливий файл. Apple закликала якнайшвидше оновитися, так як деякі з проломів використовували хакери.

Оновлення програмного забезпечення є в настройках пристрою.

Раніше повідомлялося, що корпорація Apple оновила операційні системи iPhone, iPad і Apple Watch - вийшли iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8.