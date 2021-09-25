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    Небезпечна вразливість: Apple закликала оновити iPhone

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    Apple закликала власників старих iPhone оновитися через небезпечні вразливості - Небезпечна вразливість: Apple закликала оновити iPhone
    Apple закликала власників старих iPhone оновитися через небезпечні вразливості
    Фото: Apple

    Apple закликала якнайшвидше оновитися, так як деякі з проломів використовували хакери

    Apple випустила оновлення iOS, яка усуває небезпечні уразливості і проблеми безпеки старих iPhone та інших пристроїв Apple, випущених до 2016 року. Про це повідомляє Slashgear.

    В iOS 12.5.5 власникам гаджетів, які не могли оновитися на наступні версії операційної системи, виправили проблеми, пов'язані з CoreGraphics, WebKit і XNU.

    Нова версія є обов'язковою до установки для користувачів iPhone 5s, iPhone 6 і 6 Plus, iPad Air (1-го покоління), iPad mini 2, iPad mini 3 і iPod touch 6-го покоління.

    Кожна з вразливостей дозволяла ініціювати виконання довільного коду через шкідливий файл. Apple закликала якнайшвидше оновитися, так як деякі з проломів використовували хакери.

    Оновлення програмного забезпечення є в настройках пристрою.

    Раніше повідомлялося, що корпорація Apple оновила операційні системи iPhone, iPad і Apple Watch - вийшли iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8.

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    Теги: технології Apple смартфон
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    Небезпечна вразливість: Apple закликала оновити iPhone