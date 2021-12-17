У США хакери атакували головну компанію з виплат зарплат перед Різдвом

Програми-вимагачі були постійною проблемою протягом 2021 року, і остання атака може бути надто серйозною для деяких працівників у США

Чимало людей можуть залишитися без зарплат та премій перед Різдвом

Атака програмного забезпечення-вимагача вразила головну компанію з виплати заробітної плати у Сполучених Штатах Америки просто перед Різдвом. Чимало людей можуть залишитися без зарплат та премій перед Різдвом. Про це повідомляє американське видання Engadget.

Програми-вимагачі були постійною проблемою протягом 2021 року, і остання атака може бути надто серйозною для деяких працівників у США.

Найбільша компанія з управління персоналом Kronos зазнала атаки програмного забезпечення-вимагача, що може вплинути на її здатність організовувати розклад і нараховувати заробітну плату в відомих компаніях, таких як GameStop, Honda і Whole Foods. Оскільки багато останніх передріздвяних виплат заплановано на цей тиждень, є занепокоєння, що деякі співробітники можуть не отримувати зарплату вчасно, коли їм це найбільше потрібно.

Kronos повідомила про атаку 11 грудня, але лише 13 грудня компанія попередила, що для повного відновлення функціональності може знадобитися кілька тижнів. Компанія так і не встановила осіб зловмисників.

Незрозуміло, як скоро функціональність нарахування заробітної плати може повернутися. Тим часом компаніям, які користувалися її послугами, довелося боротися, щоб знайти альтернативи. Мережа супермаркетів Whole Foods повідомила, що знайшла спосіб надати співробітникам різдвяні виплати цього тижня.

А ось автомобільний конгломерат Honda лише заявив, що вживає заходів для пом’якшення будь-яких проблем. Один анонімний працівник Whole Foods сказав, що товаришів по команді попросили покладатися на паперові перфораційні аркуші та рукописні розклади.

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