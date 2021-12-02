  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Український орбітальний супутник «Січ-2-30» підготували до відправки у США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Супутник пройшов багатоетапні випробування - Український орбітальний супутник «Січ-2-30» підготували до відправки у США
    Супутник пройшов багатоетапні випробування
    фото: investigator.org.ua

    Його запуск заплановано на 10 січня 2022 року

    Український супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2-30» пройшов випробування та готовий до відправки на мис Канаверал у США, де відбудеться його запуск на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9. Про це повідомляє інформаційно-консалтингове агентство Defence Express.

    Голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Тафтай повідомив, що найближчими днями супутник відправлять до США. Він уточнив, що підготовка до відправки супутника відбулася без відхилень від графіка, а параметри апарата відповідають вимогам.

    За словами голови ДКАУ, у США апарат підготують до запуску та з’єднають із ракетою-носієм. Запуск ракети із супутником «Січ-2-30» відбудеться у січні 2022 року. Спочатку запуск планували здійснити у грудні, але згодом його було перенесено.

    Український супутник виведуть на орбіту в рамках угоди між КБ «Південне» та компанією ISILAUNCH.

    У вересні агентство Defence Express повідомило про успішні випробування габаритно-динамічного макета космічного апарату. Супутник «Січ-2-30» призначений для отримання знімків поверхні Землі в інфрачервоному та оптичному діапазонах. Космічний апарат базується на конструкції супутника EgyptSat-1.

    Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.

    Читайте також:
    Теги: США космос Україна Falcon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український орбітальний супутник «Січ-2-30» підготували до відправки у США