Український орбітальний супутник «Січ-2-30» підготували до відправки у США

Його запуск заплановано на 10 січня 2022 року

Український супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2-30» пройшов випробування та готовий до відправки на мис Канаверал у США, де відбудеться його запуск на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9. Про це повідомляє інформаційно-консалтингове агентство Defence Express.

Голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Тафтай повідомив, що найближчими днями супутник відправлять до США. Він уточнив, що підготовка до відправки супутника відбулася без відхилень від графіка, а параметри апарата відповідають вимогам.

За словами голови ДКАУ, у США апарат підготують до запуску та з’єднають із ракетою-носієм. Запуск ракети із супутником «Січ-2-30» відбудеться у січні 2022 року. Спочатку запуск планували здійснити у грудні, але згодом його було перенесено.

Український супутник виведуть на орбіту в рамках угоди між КБ «Південне» та компанією ISILAUNCH.

У вересні агентство Defence Express повідомило про успішні випробування габаритно-динамічного макета космічного апарату. Супутник «Січ-2-30» призначений для отримання знімків поверхні Землі в інфрачервоному та оптичному діапазонах. Космічний апарат базується на конструкції супутника EgyptSat-1.

Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.

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