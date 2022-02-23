Windows 11 відмовилася працювати зі застарілими Wi-Fi-роутерами

Нова версія Windows 11 від Microsoft перестала підтримувати протоколи шифрування WEP та TKIP

У новій версії операційної системи Windows 11 від Microsoft виявили відмову від роботи зі застарілими Wi-Fi-роутерами. Як повідомляє MyDrivers, бета-версія 22557 перестала підтримувати протоколи шифрування WEP та TKIP.

Зазначається, що при спробі встановлення з'єднання Wi-Fi через пристрій із захистом WEP або TKIP у Windows 11 з'явиться спливаюче вікно з попередженням необхідності використання більш сучасного протоколу шифрування.

Це є критично для обладнання, випущеного відносно давно, тому що в ньому використовувалися саме ці протоколи. Сучасні роутери перейшли на протокол WPA2 або навіть WPA3.

WEP вперше з'явився у маршрутизаторах у 2002 році, а TKIP – у 2013 році. У кожного з них було виявлено чимало вразливостей, які активно експлуатують хакери для кібератак. У зв'язку з цим багато компаній стали поступово відключати підтримку таких протоколів у своїх програмах і системах.

До слова, Windows 11 отримає нові функції, які допоможуть зменшити споживання енергії.