YouTube відправив працівників на карантин



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У адміністрації YouTube визнають, що відправка співробітників на карантин може призвести до збільшення кількості вилучених відео

Після режиму карантину у компанії вирішили зменшити необхідність приходу працівників у офіс

Сервіс YouTube теж долучився до боротьби з поширенням коронавірусу та відправив своїх працівників на карантин. Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що зараз робота сервісу більше покладатиметься на машинне навчання на базі штучного інтелекту.

Після режиму карантину у компанії вирішили зменшити необхідність приходу працівників у офіс. Саме тому YouTube дає змогу своїй автоматизованій системі видаляти деякий контент, навіть якщо його не перевірила людина.

«Ми розуміємо, що це може завадити користувачам і авторам, але ми знаємо, що це правильно для людей, які працюють над гарантуванням безпеки YouTube, і для більш широкої спільноти. Ми цінуємо терпіння кожного, оскільки ми робимо ці кроки в такий непростий час», – кажуть у YouTube.

У адміністрації YouTube визнають, що це може призвести до збільшення кількості вилучених відео, при цьому під «цензуру» потраплять ролики, які не порушують правила. Тож у цей період YouTube дасть змогу усім користувачам оскаржити видалення роликів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав керівників компаній відпустити працівників працювати дистанційно.

Як повідомлялось, у вівторок Рада ухвалила законопроєкт №3219 про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.