Головна Світ
search button user button menu button

Латвія через навалу росіян хоче змінити закон про репатріацію

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Латвія через навалу росіян хоче змінити закон про репатріацію
фото: LETA

У 2022 рік заявки на репатріацію до Латвії від росіян склали 81% серед усіх

Міноборони Латвії пропонує уряду внести зміни до закону про репатріацію. Це пов’язано з тим, що громадяни Росії використовують його як механізм переїзду до країни. Про це повідомляє Delfi.

Відомо, що відповідний пояснювальний звіт на розгляд уряду було подано Міністерство оборони країни. У документі вказано на постійне підвищення інтересу громадян Росії до переїзду у Латвію.

Прийнятий у 1995 році закон про репатріацію мав полегшити можливість для людей родом з цього регіону повернутися на батьківщину. При цьому уже в 2010 році році 85% заявок на переїзд було подано громадянами Росії, Білорусі та України. А от у 2022 рік заявки від росіян склали 81% серед усіх. Так, Латвія протягом року отримала 430 запитів від громадян Росії. Однак лише 220 з них змогли підтвердити статус репатріанта або члена родини репатріанта.

В Мінооборони Латвії зауважили, що часто заявники ніяким іншим способом не пов’язані з країною. Вони не мають у Латвії родичів, з якими регулярно підтримують зв’язок чи жодного разу не приїздили туди. При цьому вони мандрували до інших європейських країн. З цього слідує, що скоріше за все насправді вони не зацікавлені жити саме у Латвії.

У доповіді МВС пишуть, що після оголошення у Росії мобілізації запитання про процедуру репатріації почали надходити від людей, які зацікавлені мати посвідку на проживання у Латвії на випадок, якщо їм буде загрожувати повістка.

Також відомі факти підробки росіянами документів, які необхідно подавати разом із заявкою. По цій причині було зупинено близько 200 посвідок.

У відомстві звернули увагу на те, що після отримання статусу репатріанта ці люди можуть подаватися і на громадянство Латвії. Це також може призвести до підробки документів.

З цього слідує, що закон вже не має свого основного призначення – сприяти поверненню людей, які колись поїхали з країни через загрозу репресій чи асиміляції або війну.

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, пропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.

Читайте також: Візи для росіян. Чому у РФ так бояться заборони поїздок до Європи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві
У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві
5 сiчня, 17:59
Латвійський канал розірве договір оренди з «Дождем»
Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»
28 грудня, 2022, 23:04
Росія активно впливала на українську політику через релігійних діячів
Як заборонити російську церкву. Україна може повчитися у Латвії
22 грудня, 2022, 11:52

Світ

Латвія через навалу росіян хоче змінити закон про репатріацію
Латвія через навалу росіян хоче змінити закон про репатріацію
Готуються до наступу? На аеродроми Білорусі злітається російська авіація
Готуються до наступу? На аеродроми Білорусі злітається російська авіація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
71K
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
24K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
22K
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка
11K
Хизувалася розкішним життям. Речниця ДПСУ потрапила в скандал

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Вчора, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту