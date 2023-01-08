Латвія через навалу росіян хоче змінити закон про репатріацію

У 2022 рік заявки на репатріацію до Латвії від росіян склали 81% серед усіх

Міноборони Латвії пропонує уряду внести зміни до закону про репатріацію. Це пов’язано з тим, що громадяни Росії використовують його як механізм переїзду до країни. Про це повідомляє Delfi.



Відомо, що відповідний пояснювальний звіт на розгляд уряду було подано Міністерство оборони країни. У документі вказано на постійне підвищення інтересу громадян Росії до переїзду у Латвію.

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Прийнятий у 1995 році закон про репатріацію мав полегшити можливість для людей родом з цього регіону повернутися на батьківщину. При цьому уже в 2010 році році 85% заявок на переїзд було подано громадянами Росії, Білорусі та України. А от у 2022 рік заявки від росіян склали 81% серед усіх. Так, Латвія протягом року отримала 430 запитів від громадян Росії. Однак лише 220 з них змогли підтвердити статус репатріанта або члена родини репатріанта.

В Мінооборони Латвії зауважили, що часто заявники ніяким іншим способом не пов’язані з країною. Вони не мають у Латвії родичів, з якими регулярно підтримують зв’язок чи жодного разу не приїздили туди. При цьому вони мандрували до інших європейських країн. З цього слідує, що скоріше за все насправді вони не зацікавлені жити саме у Латвії.

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У доповіді МВС пишуть, що після оголошення у Росії мобілізації запитання про процедуру репатріації почали надходити від людей, які зацікавлені мати посвідку на проживання у Латвії на випадок, якщо їм буде загрожувати повістка.

Також відомі факти підробки росіянами документів, які необхідно подавати разом із заявкою. По цій причині було зупинено близько 200 посвідок.

У відомстві звернули увагу на те, що після отримання статусу репатріанта ці люди можуть подаватися і на громадянство Латвії. Це також може призвести до підробки документів.

З цього слідує, що закон вже не має свого основного призначення – сприяти поверненню людей, які колись поїхали з країни через загрозу репресій чи асиміляції або війну.

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Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, пропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.