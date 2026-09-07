Литва видворила з країни понад 20 білорусів

Громадяни Білорусі працювали в компанії, яка брала участь у проєкті Агентства Європейського Союзу з космічної програми

Департамент державної безпеки Литви повідомив, що 22 громадянина Білорусі, які працювали в технологічній компанії в країні, були визнані загрозою національній безпеці та вислані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.

«Департамент державної безпеки надав висновки до Департаменту міграції щодо діяльності 22 громадян Білорусі в Литві; осіб, які працювали в технологічній компанії, визнано загрозою національній безпеці Литви. Їхні дозволи на тимчасове проживання в Литві було анульовано», – йдеться у повідомленні.

Цих осіб було вислано з Литви та заборонено їм повертатися. Усім 22 особам також заборонено в’їжджати до Шенгенської зони протягом п’яти років.

Громадяни Білорусі працювали в компанії, яка брала участь у проєкті Агентства Європейського Союзу з космічної програми (EUSPA), і шахрайським шляхом отримали майже €500 тис.

Розслідування виявило, що компанія приховувала зв’язки з російською та білоруською військовою промисловістю.

Минулого тижня агентство BNS повідомило, що Вільнюський обласний суд засудив двох громадян Білорусі за шахрайство на суму майже €500 тис. Проєкт мав на меті розробку високоточних супутникових навігаційних приймачів, здатних використовувати службу високої точності «Галілео» для сільськогосподарських потреб, зокрема для керування сільськогосподарською технікою та забезпечення точного землеробства.

Загальний бюджет проєкту становив понад €1 млн, з яких понад €745 тис. фінансувала EUSPA. Фактично компанія отримала €447 272.

До слова, міністерство оборони Литви оголосило про будівництво нового військового табору на полігоні Руднінкай, розташованому приблизно за 16 км від кордону з Білоруссю. Об'єкт призначений для німецьких військовослужбовців та інших підрозділів НАТО.