Віткофф після переговорів у Москві та Києві зробив заяву

Віткофф: Було досягнуто суттєвого прогресу

Представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» щодо миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«За вказівкою президента Трампа перемовники зі Сполучених Штатів відвідали як Москву, так і Київ з метою сприяння подальшому діалогу щодо припинення російсько-української війни. Напередодні поїздки росіяни та українці домовилися про триденне перемир’я, щоб ці переговори могли відбутися. Спеціальний посланник Віткофф, Джаред Кушнер та посадовці з Ради національної безпеки, Державного департаменту та міністерства фінансів зустрілися як з президентом Росії Путіним, так і з президентом України Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної зі сторін», – йдеться у повідомленні.

Віткофф підкреслив, що у Києві до делегацій також приєдналися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.

«Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру», – наголосив посланець Трампа.

Нагадаємо, 6 вересня представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули до України. Американська делегація приїхала потягом, хоча, за словами Володимира Зеленського, Україна готувала для її прибуття аеропорт. Скористатися ним не вдалося через російські удари.

У Києві відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Візит до Києва відбувся наступного дня після переговорів Віткоффа і Кушнера у Москві, де вони понад три години спілкувалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, 7 вересня Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з Путіним і Зеленським. Перед цим президент США має заслухати Віткоффа та Кушнера щодо результатів їхніх переговорів у Москві та Києві.