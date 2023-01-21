Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії

На прикордонній з Росією території Латвії зараз фіксуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем

Латвія має план дій у разі, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон. Про це повідомляє Delfi.

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Як зазначив міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс, цей план певною мірою вже випробувано на латвійсько-білоруському кордоні.

«У Латвії накопичено чималий досвід, та й організоване білорусами «тренування» пішло на користь професіоналізму латвійських служб», – підкреслив міністр.

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За його словами, на прикордонній з Росією території Латвії зараз фіксуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем.

«Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Лукашенка. Більше того, не можна сказати, що до цього не залучена й Росія, тому що зараз ми бачимо, як люди, котрі намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону», – уточнив Кучинскіс.

Крім того, очільник МВС Латвії наголосив, що останнім часом правоохоронним органам також доводиться частіше стикатися з дезінформацією білорусів у Telegram-каналах.

«Наприклад, поширюються відео зі слідами на снігу, які нібито залишили латвійські прикордонники, перетягуючи на територію Білорусі тіло іноземця, і є достатньо довірливих людей, які в це вірять», – розповів міністр.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації.

Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

Мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії, переконані в командуванні ЗСУ.

У США вважають, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тис. людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці.