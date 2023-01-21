Головна Світ
search button user button menu button

Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
фото з відкритих джерел

На прикордонній з Росією території Латвії зараз фіксуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем

Латвія має план дій у разі, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон. Про це повідомляє Delfi.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс, цей план певною мірою вже випробувано на латвійсько-білоруському кордоні.

«У Латвії накопичено чималий досвід, та й організоване білорусами «тренування» пішло на користь професіоналізму латвійських служб», – підкреслив міністр.

За його словами, на прикордонній з Росією території Латвії зараз фіксуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем.

«Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Лукашенка. Більше того, не можна сказати, що до цього не залучена й Росія, тому що зараз ми бачимо, як люди, котрі намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону», – уточнив Кучинскіс.

Крім того, очільник МВС Латвії наголосив, що останнім часом правоохоронним органам також доводиться частіше стикатися з дезінформацією білорусів у Telegram-каналах.

«Наприклад, поширюються відео зі слідами на снігу, які нібито залишили латвійські прикордонники, перетягуючи на територію Білорусі тіло іноземця, і є достатньо довірливих людей, які в це вірять», – розповів міністр.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації.

Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

Мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії, переконані в командуванні ЗСУ.

У США вважають, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тис. людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці. 

Читайте також: Путін готується до тривалої війни. У НАТО назвали фактори
Теги: прикордонники росія міністр путін мобілізація Telegram кордон відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ планує мобілізувати ще 500 тисяч росіян
Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму
Вчора, 07:07
Екіпажам сьогодні передали чергову партію позашляховиків, які можуть швидко переміщатися та вражати повітряні цілі
Україна нарощує мобільні вогневі групи ППО на північних напрямках
Вчора, 17:59
Російські втрати особового складу значно перевищують 100 тисяч осіб
У Росії триває призов: США назвали орієнтовне число мобілізованих
Вчора, 21:30

Світ

Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
Президентка Грузії проти відновлення авіасполучення з Росією
Президентка Грузії проти відновлення авіасполучення з Росією
Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо
Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)
24K
Президент попрощався із керівниками МВС (фото)
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9933
Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною
7498
Генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у Росії
6720
ЗСУ попереджають: Росія готує нову ракетну атаку

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Сьогодні, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту