У Любліні в гуртожитку знайшли мертвим студента-українця

Імовірно, молодик вчинив самогубство або став жертвою необережності

Хлопець розбився на смерть

У неділю, 24 жовтня, біля входу до одного з гуртожитків у місті Люблін (південний схід Польщі) виявлено мертвим 22-річного студента з України. Причиною смерті громадянина України є падіння з висоти, повідомляє Lublin112.pl.

Як повідомляється, поліція і рятувальники, які прибули на місце події, після сьомої ранку (за місцевим часом) зафіксували смерть чоловіка. Тіло загиблого лежало на даху над дверима при вході до гуртожитку.

Попередній огляд тіла померлого виключив участь третіх осіб в його смерті. Причиною смерті є падіння з висоти.

Триває прокурорське слідство, яке має встановити усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Польщі в четвер, 21 жовтня, внаслідок буревію в Нижній Сілезії загинули четверо людей, зокрема громадянин України.

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