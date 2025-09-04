Головна Світ Соціум
Перевізник Ryanair припиняє польоти майже до 40 аеропортів Іспанії: причина

glavcom.ua
Бюджетний перевізник Ryanair скасовує рейси та закриває базу в Іспанії
Ryanair скасовує низку маршрутів до Іспанії через податкові збори

Авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування майже 40 маршрутів до Іспанії, що пов'язано з конфліктом навколо аеропортових зборів. Бюджетний перевізник звинувачує іспанського аеропортового оператора Aena у стягненні «надмірних зборів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Olive Press.

У відповідь на це, з 1 січня 2026 року Ryanair повністю припинить польоти в два аеропорти: Тенеріфе-Північний і Віго. Крім того, компанія збереже закриття рейсів, що вже діяли, у Херес-де-ла-Фронтера та Вальядолід.

Також авіакомпанія закриє свою базу в Сантьяго-де-Компостела, що призведе до припинення 80% рейсів до цього міста. Скорочення польотів також торкнеться аеропортів Сарагоси, Сантандера, Астурії та Віторії.

Водночас Ryanair планує збільшити обсяги польотів до таких популярних іспанських міст, як Пальма, Малага та Аліканте-Ельче.

До слова, найбільший клієнт Boeing у Європі Ryanair, попередив, що може припинити купувати літаки у американського аерокосмічного гіганта, якщо погрози Дональда Трампа щодо тарифів призведуть до зростання цін.

