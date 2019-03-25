Адвокат Трампа розповів, що йому не сподобалося у доповіді Мюллера
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Юрист президента США зізнався, що доповідь спецпрокурора» виявилася набагато кращою», ніж він очікував
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що його все влаштовує в доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо «російської справи», але є один пункт, який викликає розчарування.
Про це пише Fox News.
«Ця доповідь спецпрокурора виявилася набагато кращою, ніж я очікував. Крім одного моменту: що він не виправдовував його (Трампа - ред.) в частині перешкоджання правосуддю», - сказав він.
Цей пункт Мюллер залишив на розгляд генпрокурора Вільяма Барра, який уже відзначив, що не бачить причин для висунення нових звинувачень Трампу і доказів створення ним перешкод розслідуванню.
Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.
Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».
Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».
У Конгресі США тепер хочуть, щоб глава мін’юсту дав пояснення щодо звіту Мюллера.
Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.
Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.
На черзі залишається процес над давнім соратником Дональда Трампа Роджером Стоуном.
У п'ятницю, 22 березня, генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.
У Конгресі США вимагали публікації доповіді про втручання РФ у вибори.