Адвокат Трампа розповів, що йому не сподобалося у доповіді Мюллера



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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані

Юрист президента США зізнався, що доповідь спецпрокурора» виявилася набагато кращою», ніж він очікував

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що його все влаштовує в доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо «російської справи», але є один пункт, який викликає розчарування.

Про це пише Fox News.

«Ця доповідь спецпрокурора виявилася набагато кращою, ніж я очікував. Крім одного моменту: що він не виправдовував його (Трампа - ред.) в частині перешкоджання правосуддю», - сказав він.

Цей пункт Мюллер залишив на розгляд генпрокурора Вільяма Барра, який уже відзначив, що не бачить причин для висунення нових звинувачень Трампу і доказів створення ним перешкод розслідуванню.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

У Конгресі США тепер хочуть, щоб глава мін’юсту дав пояснення щодо звіту Мюллера.

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

На черзі залишається процес над давнім соратником Дональда Трампа Роджером Стоуном.

У п'ятницю, 22 березня, генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

У Конгресі США вимагали публікації доповіді про втручання РФ у вибори.