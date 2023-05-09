У Варшаві активісти «привітали» російських дипломатів із 9 травня

Учасники акції: «Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій»

Активісти «Євромайдан-Варшава» наголосили, що хочуть, аби російських дипломатів вислали з Польщі

У Варшаві сьогодні, 9 травня, активісти «Євромайдан-Варшава» незвично «привітали» російських дипломатів – розбудили їх звуками сирен і бомбардувань. Учасники акції наголосили, що хочуть, аби російських дипломатів вислали з Польщі, «бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом».

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«Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій. Нехай послухають звуки, якими вони будять Українців впродовж 9 років. Ми не хочемо промовляти до їхньої совісті, нам не потрібні жодні слова чи дії від дипломатів що представляють терористичний режим. Ми хочемо одного: щоб їх врешті вислали з Польщі. Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом»,– йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви. Речник наголосив, що більшість країн Європейського Союзу вирішили залишити свого посла в Москві.

Зазначимо, Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС. Країна вважає неприйнятним імпорт російських сільськогосподарських товарів до ЄС під приводом продовольчої безпеки й вимагатиме санкцій щодо такого імпорту.

До слова, науковиця розповіла чому Польща не святкує День перемоги.