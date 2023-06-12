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Американець опинився під вартою в Росії: Держдеп США відреагував

Діана Гасюк
glavcom.ua
Американець опинився під вартою в Росії: Держдеп США відреагував
Держдеп підтвердив арешт у Росії американця, який колись був десантником
фото: Telegram

У Держдепі США продовжують уважно стежити за цією справою

У столиці РФ Москві заарештували громадянина США, менеджера рок-групи Тревіса Ліка. Американцю інкримінують торгівлю наркотиками, при цьому він заперечує пред'явлені звинувачення. Про це повідомляє CNN.

Арешт американського громадянина в РФ підтвердили у Держдепі. Співробітники посольства США були присутні при пред'явленні йому звинувачення минулої суботи.

«Ми можемо підтвердити, що Майкл Тревіс Лік був заарештований й утримується під вартою в Москві. Співробітники посольства були присутні на пред'явленні йому звинувачення 10 червня», – сказав представник американського відомства журналістам.

Також у Держдепі додали, що продовжують уважно стежити за цією справою.

«Коли громадянина США затримано за кордоном, Департамент якнайшвидше домагається доступу до консулів і працює над тим, щоб надати всю необхідну консульську допомогу», - йдеться у заяві.

Суди загальної юрисдикції Москви раніше опублікували заяву про затримання громадянина США за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

«Колишнього десантника та музиканта звинувачують у тому, що він займався наркобізнесом шляхом залучення молоді», - розповіли 10 червня у російському відомстві.

Повідомляється, що містер Лік залишиться під вартою до 6 серпня.

РосЗМІ раніше також опублікували відео затримання американця з його будинку та фото з поліцейської дільниці. Пропагандистське видання Рен ТБ розповіло про заяви громадянина США у поліції, в яких він заперечує провину.

«Я не розумію, чому я тут. Я не визнаю провину, я не вірю, що міг зробити те, в чому мене звинувачують, тому що я не знаю, в чому мене звинувачують», - передають росЗМІ слова громадянина США.

Американець опинився під вартою в Росії: Держдеп США відреагував фото 1
Американець опинився під вартою в Росії: Держдеп США відреагував фото 2
Американець опинився під вартою в Росії: Держдеп США відреагував фото 3

Акаунти в соціальних мережах та відео показують, що містер Лік є фронтменом у групі «Лови ніч». Він також був музичним продюсером для інших російських музичних гуртів під час свого перебування у Москві.

Теги: арешт США Москва

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