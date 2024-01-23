США та Британія завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені

США і Великобританія завдали ударів по менш ніж 10 об'єктах

Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені в понеділок. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників оборонного відомства США.

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За інформацією представника оборонного відомства, США та Великобританія атакували менше ніж 10 об'єктів, що менше порівняно з першою спільною операцією 11 січня, коли було завдано ударів по більш ніж 30 об'єктах хуситів.

США розгорнули винищувачі з авіаносця ВМС США Dwight D. Eisenhower в рамках цих ударів.

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З 11 січня США завдали вісім ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Перша хвиля ударів, під час якої США і Великобританія завдали ударів по приблизно 30 об'єктах на території Ємену, контрольованій хуситами, ознаменувала початок операції Poseidon Archer, заявив один з офіційних представників.

Атаки були спрямовані на ударні безпілотники, протикорабельні балістичні ракети, протикорабельні крилаті ракети тощо, оскільки США намагалися підірвати здатність угруповання вести вогонь по міжнародних судноплавних шляхах.

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила в понеділок, що хусити не здійснювали нових нападів на комерційне судноплавство з 18 січня.

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Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.