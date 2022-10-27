Антивоєнні протести у РФ: п’ятеро поліцейських затримали бабусю з плакатом (відео)

На затримання «небезпечної злочинниці» приїхали аж два екіпажі поліції

В російському Омську п’ятеро поліцейських затримали бабусю за антивоєнний пікет. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Літня жінка стояла з плакатом «Матери, остановите войну» біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. На затримання жінки приїхали два екіпажі поліції. Жінку проти волі запхали в патрульну машину і відвезли до відділку.

Нагадаємо, після оголошення так званої часткової мобілізації росіяни призовного віку масово атакували кордони і виїжджали з РФ. Тоді російська влада називала тих, хто не хотів стати гарматним м'ясом, «біженцями» і «дезертирами».

За даними ЗМІ, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб.

Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, ніж до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

Також раніше повідомлялося, що мобілізовані із Пензенської області РФ поскаржилися, що їм видали радянську амуніцію приблизно 60-х років виробництва.