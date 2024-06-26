Держдеп США прокоментував видання ордерів на арешт Шойгу та Герасимова

Міллер сказав, що США підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні

«Російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства мають понести відповідальність», – Міллер

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що його країна підтримує рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова за підозрою у їх причетності до воєнних злочинів. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми чітко заявили, що російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства мають понести відповідальність», – сказав речник.

Метью Міллер зауважив, що США підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні, «включно з розслідуванням, яке проводить МКС».

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про напади на цивільні обʼєкти (зокрема на енергетичну інфраструктуру), шкоду цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності.

До слова, раніше Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.