Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп США прокоментував видання ордерів на арешт Шойгу та Герасимова

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Держдеп США прокоментував видання ордерів на арешт Шойгу та Герасимова
Міллер сказав, що США підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні
фото: AP

«Російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства мають понести відповідальність», – Міллер

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що його країна підтримує рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова за підозрою у їх причетності до воєнних злочинів. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми чітко заявили, що російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства мають понести відповідальність», – сказав речник.

Метью Міллер зауважив, що США підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні, «включно з розслідуванням, яке проводить МКС».

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про напади на цивільні обʼєкти (зокрема на енергетичну інфраструктуру), шкоду цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності.

До слова, раніше Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Читайте також: Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував 
Теги: росія США війна Міжнародний кримінальний суд Сергій Шойгу Україна Держдепартамент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вода тече через зруйновану греблю Каховської ГЕС в окупованій військовими РФ Новій Каховці, 7 червня 2023 року
Рік після катастрофи на Каховській ГЕС. Наслідки
5 червня, 19:12
Понад шість сотень ув'язнених долучилися до ЗСУ
Понад шість сотень ув'язнених долучилися до ЗСУ
27 травня, 21:54
Тестові  Minuteman III, які стоять на озброєнні Пентагону з 1970-х років
США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії
3 червня, 12:01
Мазур певен, що скоро почнеться етап, коли ЗСУ будуть бити ворога, а окупанти відступатимуть
Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ
9 червня, 14:14
Літак українських ВПС
Україна вперше вдарила по РФ із військового літака – Sky News
9 червня, 18:22
Через падіння уламків на Київщині пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж
На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)
12 червня, 08:16
У Брюсселі стартувало засідання «Рамштайн» з питань оборони України
У Брюсселі стартувало засідання «Рамштайн» з питань оборони України
13 червня, 12:51
Голова Чечні Рамзан Кадиров та керівник Російського університету спецназу Байбетар Вайханов
Підготував 40 тис. найманців: СБУ оголосила підозру голові університету спецназу ім. Путіна
24 червня, 17:04
У Махачкалі триває стрілянина
У Дагестані триває стрілянина, запроваджено режим контртерористичної операції
23 червня, 21:28

Політика

Держдеп США прокоментував видання ордерів на арешт Шойгу та Герасимова
Держдеп США прокоментував видання ордерів на арешт Шойгу та Герасимова
Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ
Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ
Офіційно розпочато переговори про вступ Молдови до ЄС
Офіційно розпочато переговори про вступ Молдови до ЄС
Новообраний генсек Ради Європи зробив заяву щодо України
Новообраний генсек Ради Європи зробив заяву щодо України
США можуть відправити військових підрядників до України – CNN
США можуть відправити військових підрядників до України – CNN
Члени НАТО схвалили призначення Рютте генеральним секретарем – AFP
Члени НАТО схвалили призначення Рютте генеральним секретарем – AFP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8220
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
7509
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5303
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
5233
Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді

Новини

Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету задля «демонстрації сили» – Bloomberg
Сьогодні, 03:12
Лист Ейнштейна з попередженням про загрозу ядерної бомби Третього райху виставлять на аукціон за 4 мільйони
Сьогодні, 02:41
Тіньова мережа армії Ірану: США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів
Сьогодні, 02:02
У Миколаєві та на Одещині після півночі пролунали вибухи
Сьогодні, 00:21
ОАЕ заявили про посередництво в обміні 180 військовополоненими між РФ та Україною
Сьогодні, 00:03
Присвоєння коштів «Укрзалізниці»: НАБУ викрило схему на 17 млн гривень
Вчора, 22:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua