У Запоріжжі пролунали вибухи

В області не була оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 12 червня, у Запоріжжі пролунало два вибухи. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Вибух у Запоріжжі», – написав Федоров.

Пізніше «Суспільне» повідомили, що у Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху. В області не була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося, що сьогодні у Донецьку пролунали вибухи неподалік управління ФСБ.

Нагадаємо, через бойові дії 750 тис. га сільськогосподарських земель у Запорізькій області є недоступними для користування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.