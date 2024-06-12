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У Запоріжжі пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунало декілька вибухів
фото ілюстративне

В області не була оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 12 червня, у Запоріжжі пролунало два вибухи. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. 

«Вибух у Запоріжжі», – написав  Федоров.

Пізніше «Суспільне» повідомили, що у Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху. В області не була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося, що сьогодні у Донецьку пролунали вибухи неподалік управління ФСБ.

Нагадаємо, через бойові дії 750 тис. га сільськогосподарських земель у Запорізькій області є недоступними для користування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Теги: Запоріжжя вибух

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