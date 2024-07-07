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У Криму після вибуху загорівся газорозподільний вузол

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Криму після вибуху загорівся газорозподільний вузол
Загорівся газорозподільчий вузол «Малий Маяк»
фото: Кримський вітер

Частина жителів Алушти залишилися без газу

Під Алуштою у тимчасово окупованому Криму, після вибуху горить газорозподільний вузол. Частину мешканців міста вже відключили від газу. Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляє МНС окупантів, під Алуштою горить газорозподільний вузол, рятувальники і лісники працюють на місці, щоб не допустити поширення вогню.

За даними соцмереж, між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, імовірно, на газовій магістралі.

Пізніше стало відомо, що горить газорозподільчий вузол «Малий Маяк».

За словами так званого «голови» Криму Сергія Аксьонова, аварія на газопроводі має технічний характер. Версію про диверсію  виключають.

У свою чергу «глава адміністрації» Алушти повідомив, що 7 липня можливе відключення газу через пожежу. При цьому, деякі російські Telegram канали пишуть, що частина жителів Алушти вже залишилися без газу.

Нагадаємо, українські літаки напередодні завдали удару по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це у повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

До слова, Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. 

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Теги: Крим рятувальники аварія вибух пожежа

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