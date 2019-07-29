Аварія катера у Будапешті: українського капітана повторно взяли під варту



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Два кораблі зіштовхнулися на Дунаї в Будапешті 29 травня

Українець перебував з 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста

У Будапешті Верховний суд Угорщини взяв під варту 64-річного одесита Юрія Ц., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn.

Українець перебував з 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих. Адвокат затриманого Ґабор М. Тоут і прес-секретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць.

Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили ряд експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.

Як відомо, угорська поліція заарештувала капітана судна після аварії, а пізніше суд Буди у Будапешті арештував українця на місяць.

Згодом в Будапешті випустили під заставу українського капітана судна, причетного до трагедії на Дунаї.

Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.

Після підняття частини затонулого судна у вівторок водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.