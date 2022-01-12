У Південній Кореї обвалилися 15 поверхів висотки (відео)

Зовнішня стіна з 23 по 38 поверх впала під час заливання даху бетоном

У місті Кванчжу, Південна Корея, завалилася частина зовнішніх стін висотного багатоквартирного будинку, що будується. Про це повідомляє KBS World Radio у середу, 12 січня.

Обвалення сталося на будмайданчику комплексу Hyundai IPark у районі Хвачжон-дон о 15:46 напередодні. Троє людей, які перебували на місці події, змогли врятуватися. При цьому поки що невідома доля ще шести будівельників, які, ймовірно, працювали на верхніх поверхах. Також під уламками опинилося кілька автомобілів.

Зниклих робітників продовжать шукати після того, як район буде визнано безпечним. Наразі міністерство сухопутних територій та транспорту країни планує сформувати комісію з розслідування причин події.

Зовнішня стіна з 23 по 38 поверх впала під час заливання даху бетоном. Забудовником комплексу є компанія HDC Hyundai Development Company, яка займалася будівництвом ще однієї будівлі, що впала в Кванчжу в 2021 році – тоді загинуло дев'ятеро людей.

Нагадаємо, у харківському метро обвалилася стеля (фото). Постраждалих в результаті інциденту немає. А на Буковині завалився Будинок культури (фото)

На початку січня обвал будинку у Харкові потрапив на відео. Цікаво, що обвал стався ще 1 січня, але виклик рятувальники отримали лише 4 січня. Кілька днів на руїни ніхто не звертав уваги.

Зазначимо, у грудні в Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні.

Наприкінці листопада у Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік.