У Німеччині стрімко зросла кількість відмов від військової служби – Welt

Якщо тенденція збережеться, то у 2026 році кількість відмов може досягти найвищого рівня з часу скасування призову у 2011 році

Кількість заяв про відмову від військової служби в Німеччині продовжує зростати. У першому кварталі цього року такі заяви подали вже 2 656 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

За весь 2024 рік такі заяви подали загалом 2 998 осіб. У 2025 році до відомства надійшло 3 867 заяв. Welt наголошує, що якщо тенденція збережеться, у 2026 році ця цифра може досягти найвищого рівня з часу скасування призову у 2011 році.

«Причиною цього, ймовірно, є напружена ситуація з безпекою та закон про нову військову службу, який набрав чинності 1 січня. Його суть полягає в обов'язковому призові для молодих чоловіків, народжених у 2008 році та пізніше. Таким чином планується набрати добровольців для розширення військ. Якщо цільові показники не будуть досягнуті, Бундестаг може прийняти рішення про так званий призов за потребою», – йдеться у матеріалі.

Паралельно з цим є також низка людей, які відкликають свою відмову від військової служби. Згідно зі звітом, минулого року це сталося 781 раз, а в першому кварталі цього року – 233.

