У Німеччині стрімко зросла кількість відмов від військової служби – Welt

Наталія Порощук
Зростання кількості відмов пов’язують із новим законом про військову службу
фото: АР

Якщо тенденція збережеться, то у 2026 році кількість відмов може досягти найвищого рівня з часу скасування призову у 2011 році

Кількість заяв про відмову від військової служби в Німеччині продовжує зростати. У першому кварталі цього року такі заяви подали вже 2 656 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

За весь 2024 рік такі заяви подали загалом 2 998 осіб. У 2025 році до відомства надійшло 3 867 заяв. Welt наголошує, що якщо тенденція збережеться, у 2026 році ця цифра може досягти найвищого рівня з часу скасування призову у 2011 році.

«Причиною цього, ймовірно, є напружена ситуація з безпекою та закон про нову військову службу, який набрав чинності 1 січня. Його суть полягає в обов'язковому призові для молодих чоловіків, народжених у 2008 році та пізніше. Таким чином планується набрати добровольців для розширення військ. Якщо цільові показники не будуть досягнуті, Бундестаг може прийняти рішення про так званий призов за потребою», – йдеться у матеріалі.

Паралельно з цим є також низка людей, які відкликають свою відмову від військової служби. Згідно зі звітом, минулого року це сталося 781 раз, а в першому кварталі цього року – 233.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії затвердила власну військову стратегію, у якій Росію офіційно визначено головною загрозою безпеці в Європі. Документ фіксує, що РФ вже веде гібридну війну проти Заходу, використовуючи шпигунство, диверсії та кібератаки.

Як повідомлялося, у 2025 році глобальні видатки на військові потреби зросли на 2,9%, сягнувши майже $2,9 трлн, що становить 2,5% світового ВВП. Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), цей показник є найвищим з 2009 року.

Залізнична катастрофа в Індонезії: десятки жертв і близько 90 поранених
Китай підвів кораблі до Тайваню. Острів підвищив бойову готовність
Шрі-Ланка: вперше затримано групу монахів за підозрою у контрабанді наркотиків
В окупованому Криму пролунали вибухи
Безпілотники атакували морський термінал та НПЗ у Туапсе
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
