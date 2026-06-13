Росія не змогла приховати масштаби знищення Маріуполя

Масштаби руйнувань виявилися настільки великими, що їх визнали самі окупанти

Окупаційна влада заявила про шість мільйонів тонн завалів від зруйнованих будинків

В окупованому Маріуполі накопичилося близько шести мільйонів тонн будівельних відходів, що утворилися після знесення та руйнування житлових будинків. Про це заявив директор філії «Південний» Всеросійського науково-дослідного інституту Роман Кішкань, повідомляє «Главком».

Окупаційна влада зіткнулася з масштабною проблемою утилізації будівельного сміття, яке накопичилося в місті після бойових дій та подальшого знесення пошкоджених будівель.

Водночас для жителів Маріуполя ці мільйони тонн відходів є нагадуванням про зруйновані домівки, людські трагедії та масштабні руйнування, яких місто зазнало під час російської облоги навесні 2022 року.

За наявними даними, лише за три місяці облоги російські війська зруйнували майже тисячу багатоповерхових будинків, що становило близько половини житлового фонду міста. Після встановлення окупаційного контролю руйнування продовжилися. Протягом наступних років російська влада знесла ще близько 460 багатоповерхівок, визнавши їх аварійними.

Крім фізичних руйнувань, мешканці міста неодноразово заявляли про поспішне вивезення завалів без належного обстеження. Під руїнами багатьох будівель залишалися тіла загиблих, яких так і не вдалося ідентифікувати або поховати належним чином.

Сьогодні навіть представники окупаційної адміністрації фактично визнають масштаби катастрофи. Накопичені шість мільйонів тонн будівельних відходів стали одним із найбільш наочних свідчень руйнувань, яких зазнав Маріуполь під час російської агресії.

Нагадаємо, у результаті спільної операції 1-го корпусу Нацгвардії «Азов», СБУ та Сил безпілотних систем було уражено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського морського торговельного порту. За даними військових, під удар потрапили електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтна інфраструктура, башта управління, ємності з паливно-мастильними матеріалами та суховантаж Lady Augusta, який пов'язують із тіньовим флотом РФ. Після атаки порт залишився повністю знеструмленим, а логістика російських військ у Приазов'ї була суттєво ускладнена.