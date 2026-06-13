ISW розкрив справжню мету погроз Росії ракетою «Орєшнік»

Аналітики вважають, що Кремль намагається компенсувати серію репутаційних втрат

Погрози Росії щодо можливого нового удару ракетою «Орєшнік» пов'язані зі спробою Кремля компенсувати нещодавні іміджеві втрати та продемонструвати власну військову міць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російське керівництво намагається використати можливий запуск ракети як елемент інформаційного впливу після серії подій, які поставили під сумнів здатність Кремля гарантувати безпеку на території РФ.

В ISW зазначають, що українська ударна кампанія по Санкт-Петербургу та інших російських містах продемонструвала вразливість російської системи оборони. На думку експертів, це стало одним із чинників, які змусили Кремль посилити риторику та збільшити інтенсивність далекобійних ударів по Україні.

Аналітики також звернули увагу на заяви російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі з військовими. Він наголошував на розвитку сучасних технологій у російській армії, зокрема FPV-дронів, засобів радіоелектронної боротьби та систем зі штучним інтелектом. Водночас Путін визнав, що темпи просування російських військ не відповідають очікуванням Кремля.

На думку ISW, можливий новий запуск «Орєшніка» має продемонструвати російському суспільству та міжнародній аудиторії нібито збереження військового потенціалу Росії. Особливо показовим є те, що такі сигнали з'явилися одразу після святкування Дня Росії 12 червня.

Як зазначають аналітики, Кремль регулярно використовує демонстрацію нових видів озброєнь та гучні військові заяви як інструмент інформаційно-психологічного впливу.

Тим часом Повітряні сили Збройних сил України попередили про високу ймовірність нового запуску ракети «Орєшнік» із полігону Капустин Яр в Астраханській області протягом найближчої доби.

Як відомо, Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік.